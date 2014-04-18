В Україні за місяць виробництво горілки впало на 53,3%

Виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні в січні-березні 2014 року скоротилося на 15,4% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 6 млн декалітрів, повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, минулого місяця обсяг виробництва горілки склав 1,4 млн дал, що на 53,3% менше, ніж у березні 2013 року, і на 47,4% поступається показникам лютого поточного року.

У Держстаті повідомили, що виробництво коньяку та бренді в Україні в першому кварталі зросло на 32,4% у порівнянні з січнем-березнем 2013 року і склало 1,2 млн дал.

При цьому в березні обсяг виробництва коньяку та бренді зросло порівняно з березнем 2013 року і лютим 2014 року на 36,7% і 79,5% відповідно, склавши 0,6 млн дал.

Крім того, за даними Держстату, виробництво лікерів та інших спиртних напоїв в Україні в січні-березні 2014 року склало 2,2 млн дал, що на 7,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У березні обсяг виробництва цих напоїв склав 0,9 млн дал, що на 17,3% менше, ніж у березні минулого року, але на 17,4% більше, ніж у лютому поточного року.

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Як повідомляв УНІАН, виробництво горілки в Україні в 2013 році скоротилася на 17,2% у порівнянні з 2012 роком - до 28 млн дал, коньяку та бренді - на 3,2% - до 4,5 млн дал, а лікерів та інших спиртних напоїв незначно зросла - на 0,4%, до 11,5 млн дал.