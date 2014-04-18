Крим у 2014 році залишиться без овочів і картоплі

На сьогодні в Криму існують проблеми з водою, електропостачанням, розрахунками за продукцію і можливостями її реалізації, проблеми із закупівлями засобів захисту рослин, пише "АПК-Інформ".

Найбільше на етапі посіву овочів фермерів цікавило питання водопостачання, тому що без зрошення в Криму виростити продукцію практично нереально. Поки зрошувальні канали порожні, аграрії змушені буквально черпати воду відрами з найближчих джерел (якщо такі є), щоб врятувати хоч частину сходів.

Як повідомляють кримські фермери, посівну кампанію ранніми і середніми овочами вони починали на свій страх і ризик, сподіваючись, що до того моменту, коли з'являться сходи, проблема з подачею води через Північно-Кримський канал вирішиться. У результаті через нестачу зрошення схожість цих культур виявилася вкрай низькою, а перспективи одержання врожаю - досить туманними. Тому охочих посіяти пізні овочеві культури в Криму практично немає.

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«Зараз у відкритому грунті сходів немає взагалі, - коментує ситуацію кримський виробник овочів, - Розсаду з теплиць вже потрібно висаджувати у відкритий ґрунт, але без води це неможливо. У результаті цю розсаду лишається просто викинути.

Єдиним виходом для аграріїв Криму на сьогодні є буріння свердловин. Однак ті фермери, які вже мають свердловини, скаржаться на високі витрати на електроенергію. Тим, хто тільки планує обзавестися цим джерелом води, доведеться викласти близько за кожну свердловину від 45 тис. грн і більше. При цьому відкритим залишається питання енергопостачання півострова, що може зробити свердловини марними. І навіть при наявності енергопостачання, далеко не до всіх полів підведені лінії електропередач, а їх підводка може коштувати в багато разів дорожче, ніж свердловина.

Крім того, свердловина може бути виходом для тих фермерів, які вирощують овочі на невеликій площі або в парниках і теплицях. Для тих, хто має від 5 га овочів і більше, зрошення з свердловин навряд чи врятує ситуацію.

Навіть у разі, якщо виробник змирився з такими витратами, поливати з нового джерела він зможе в кращому разі через місяць, оскільки чергу на буріння свердловин розписана на кілька тижнів вперед. При цьому експерти кажуть, що є ризик, що хімічний склад води в свердловині може бути в принципі непридатним для зрошення. Тому гроші можуть бути витрачені даремно.

Тим часом, російські та самопроголошені кримські чиновники старанно «вирішують» проблеми водопостачання Криму, проводячи наради, даючи обіцянки і звинувачуючи у всьому українських «колег». Однак коли ця бурхлива діяльність зміниться реальними діями - на жаль, поки що нікому не відомо.

Зараз точно відомо лише одне - в сезоні-2014/15 овочі та картоплю в Криму будуть привізними, а значить - дуже дорогими. Ціни на овочі в Росії вище, ніж в Україні, логістика до Криму, м'яко кажучи, дуже недешева. Тому жителям Криму слід приготуватися платити за овочі та картоплю в 2-3 рази дорожче, ніж зазвичай вже починаючи з червня.

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