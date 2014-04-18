Fitch позитивно оцінює зниження мит на ввезення української агропродукціїї до ЄС

Зниження мит на ввезення української агропродукції до країн Європейського союзу, заплановане до введення в односторонньому порядку з 23 квітня, сприятливо позначиться на розвитку агросектору України, говориться в коментарі міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Рішення Європейського Союзу про зниження імпортних мит на українські товари в довгостроковій перспективі може допомогти українським експортерам з сільськогосподарського сектора зменшити свою залежність від ринків Близького Сходу і Азії, а також скоротити валютну невідповідність між боргом і виручкою», - говориться в коментарі. – «Проте в короткостроковій перспективі будь-який позитивний ефект буде обмеженим і йтиме на другий план, зважаючи на ризики і невизначеність у зв'язку з політичною та економічною ситуацією в Україні».

При цьому Fitch зазначає, що найбільші українські сільськогосподарські компанії - МХП, «Укрлендфармінг», «Кернел», «Авангард», «Мрія» - мають значний обсяг продажу на експорт, проте поки що вони орієнтовані на ринки Азії, Близького Сходу і СНД.

"Ми вважаємо, що зазначені компанії розглядають ЄС як привабливий ринок для подальшого зростання і диверсифікації експорту, проте не чекаємо значного зростання обсягів продажу. Істотні можливості можуть з'явитися в сегменті кукурудзи або ячменю, а також у країнах Південної та Східної Європи, зважаючи на їх близьке розташування до України. Деякі компанії, для яких мита на імпорт товарів будуть скорочені до нуля (наприклад, експортери соняшникової олії Kernel і Creative), ймовірно, побачать сприятливу дію на свою виручку і операційну маржу, якщо збережуть ціни на тих самих рівнях. Такий ефект може виявитися вже в 2014 р.", - відзначили аналітики Fitch.

Європейський Союз з 23 квітня вводить в односторонньому порядку режим вільної торгівлі з Україною, що передбачає безмитне ввезення широкої номенклатури промислових товарів із України, а також імпорт української агропродукції. Крім того, ЄС надає також квоти на імпорт української агропродукції за 16 товарними позиціями.

Як відзначають в уряді, прямі вигоди української економіки від режиму вільної торгівлі становитимуть близько 500 млн. євро.

Зона вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом, як очікується, має запрацювати з 1 листопада цього року.