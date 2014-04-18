Нацбанк почав спецаукціони з продажу ресурсів для кредитів аграріям

Національний банк України з метою підтримки агропромислового сектора країни почав проводити спеціальні аукціони з продажу ресурсів для кредитування сільгоспвиробників.



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів Олександр Шлапак, виступаючи у Верховній Раді під час Години питань до уряду.

«Національний банк почав… спеціальні аукціони з продажу ресурсів під 10% для аграріїв. 620 млн грн було продано 15 квітня, на 23 квітня стоїть аукціон ще на 1,5 млрд грн. Термін – 180 днів», - сказав Шлапак.

При цьому він повідомив, що НБУ дозволив банкам перевищувати встановлені кредитні стелі у випадку, якщо це необхідно для надання кредитів аграріям.

У цілому ж, за словами Шлапака, на сьогодні сільгоспвиробники залучили у банків кредитні кошти на загальну суму 44 млрд грн.

Крім того, міністр зазначив, що у державному бюджеті на 2014 рік передбачено виділення близько 1 млрд грн на фінансування програм, направлених на підтримку села.

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Як повідомляв УНІАН, за оцінками Міністерства аграрної політики і продовольства, посівна кампанія 2014 року обійдеться українським аграріям у 42,8 млрд грн, з яких 8 млрд грн необхідно залучити у вигляді кредитів. При цьому аграрні асоціації неодноразово заявляли про те, що цього року банки істотно скоротили програми кредитування агропромислового сектору, через що сільгоспвиробники опинилися в умовах дефіциту коштів при проведенні посівної.