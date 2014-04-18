Мінагропрод запропонував заходи для стабілізації цін на цукор

Міністерство аграрної політики і продовольства України пропонує провести додатковий продаж цукру із запасів Аграрного фонду за зниженою ціною для стабілізації ціни на нього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова міністерства Ігор Швайка.

Читайте такожУкраїнські виробники готові постачати цукор в ЄС

«Зараз ми бачимо подорожчання цукру. Ми готуємо постанову, яка дасть можливість реалізувати той цукор, який було придбано і який зберігається на складах Аграрного фонду, щоб він виходив у мережі за тією ціною, за якою він сьогодні зберігається, - це близько 9 грн за кг», - сказав Швайка.

За його словами, вжиття таких заходів продиктоване тим, що в деяких областях України зафіксовано істотне зростання цін на цукор.