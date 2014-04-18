Закупівельні ціни на молоко падають після заборони РФ на постачання українських сирів

У зв'язку із забороною Російській Федерації на поставки сирів низки українських виробників закупівельні ціни на молоко в Україні за останні два тижні просіли на 10-12%, повідомила асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

«Після заборони Росії на експорт сирів для низки українських підприємств закупівельні ціни на молоко протягом останніх двох тижнів почали стрімко падати. Якщо до заборони молоко вищого сорту у сільськогосподарських підприємств купували за ціною 4,20-4,70 грн/кг, то зараз ціни опустилися до 3,70-4,20 грн за кілограм», - йдеться у повідомленні асоціації.

За даними УКАБ, найскладніша ситуація сьогодні спостерігається в північних областях країни, де переробники не лише знизили закупівельні ціни на молоко, але й істотно скоротили його закупівлі. В результаті виробники зіткнулися з проблемою реалізації своєї продукції, що в умовах зростання собівартості виробництва може привести до його збитковості.

Крім того, в асоціації зазначили, що на внутрішньому ринку також спостерігається скорочення споживання молочної продукції, викликане падінням купівельної спроможності українців.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Росспоживнагляд заборонив увезення на територію РФ молочної продукції українських підприємств «Рось» філіал «Охтирський сиркомбінат», «Пирятинський сиркомбінат», «Гадячсир», «Золотоніський маслоробний комбінат» і «Техмолпром» у зв'язку з невідповідністю Технічному регламенту на молоко і молочну продукцію. Услід за Росією аналогічне рішення ухвалив Казахстан.

За даними Держстату, виробництво молока в Україні у першому кварталі 2014 року зросло на 2,1% порівняно з аналогічним періодом 2013 року – до 2,1 млн тонн.