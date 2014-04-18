Експорт агропродукції в ЄС може принести Україні 340 млн євро в рік

“Загальний економічний ефект від торгових преференцій ЄС для української економіки може становити 497 млн. євро і включатиме 340 млн євро - від збільшення експорту агропродукції», - наводить прес-служба слова урядового уповноваженого з питань євроінтеграції Валерія П’ятницького.

Він відзначив, що поточного року обсяги квот на поставки товарів за зниженими митами будуть надані Україні в повному річному обсягу, незважаючи на те, що з січня по травень преференції не діяли. Це дає вітчизняним виробникам додаткові переваги.

Крім того, П’ятницький нагадав, що система розподілу квот буде абсолютна прозорою.

“Корупційна складова відсутня. Тобто, ніякі квоти ділитися в Україні не будуть. Базовий принцип: це «перший прийшов - перший одержав». Митниця ЄС фактично у режимі онлайн здійснюватиме контроль за поставками", - сказав П’ятницький.

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Як повідомляв УНІАН, 3 квітня на своєму пленарному засіданні Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії про впровадження пакету автономних торгових преференцій ЄС щодо України, у рамках яких Європейський Союз в односторонньому порядку поширить на український експорт в ЄС митні пільги, передбачені положеннями Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом в частині Зони вільної торгівлі Україна-ЄС.

Відповідно до процедури, пакет автономних торгових преференцій ЄС для України набере чинності після його схвалення Радою міністрів Європейського Союзу, відповідне рішення якої очікується вже найближчим часом. Позитивний економічний ефект для українських експортерів у зв'язку зі скасуванням або зниженням митних тарифів ЄС у рамках цього рішення оцінюється на рівні 487 млн євро на рік.

При цьому Європейський Союз не застосовуватиме автономні преференції для товарів, вироблених в Криму.