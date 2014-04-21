У продажу з'являться горілка і ром у вигляді порошків - ЗМІ

На світовий ринок надходить новинка - суха горілка, ром та інші алкогольні напої у формі порошків.

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС із посиланням на лондонську газету The Times.

"Новий продукт Palcohol отримав на днях від влади США, що контролює харчовий ринок країни, всі необхідні ліцензії", - зазначає газета.

Найближчим часом у магазинах різних країн світу, а також через торговельні інтернет-портали можна буде купити упаковки сухих горілки та рому. У такі порошки досить додати склянки води, щоб отримати напій.

Читайте такожЕлектронну акцизну марку введуть у другому півріччіТехнологія виробництва Palcohol створена відомим фахівцем у галузі алкогольних напоїв американцем Марком Філіпсом. Вона відрізняється від уже наявних способів виробництва сухого спирту та порошкового алкоголю, які продаються у деяких країнах, включаючи Німеччину, Нідерланди та Японію.

За словами Філіпса, одна з особливостей Palcohol полягає в тому, що алкогольні порошки можуть додаватися у різні кулінарні страви і тим самим "надавати їм нове і несподіване звучання".