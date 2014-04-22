Росія хоче, але не може платити авансом за воду для Криму

Росія готова платити авансом Україні за воду в Криму, проте через політичні причини це поки важко, сказав міністр сільського господарства РФ Микола Федоров в інтерв'ю телеканалу "Росія 24", передає Прайм.

"Ми готові платити гроші авансом, на відміну від інших видів співпраці з Україною, але в силу політичних причин ми не можемо", - сказав він.

Проблеми з водопостачанням у Криму почалися через скорочення Україною постачань води через Північно-Кримський канал. У п'ятницю у ЗМІ з'явилася інформація, що Україна припинила подачу води.

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Однак у Державному агентстві водних ресурсів України заявили, що подача води не припинялася, хоча відповідні договори ще не укладено. Через проблеми з водопостачанням під загрозою опинився поливний сезон у Криму, під питанням вирощування рису, кукурудзи та інших зернових.

"У них 125 тисяч гектарів приблизно тримається на зрошенні, нам потрібно вирішити цю проблему", - сказав Федоров.