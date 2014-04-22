ЄБРР може виділити до 20 млн євро французькій Soufflet для проектів у Східній Європі
Кошти будуть спрямовані на будівництво, придбання, модернізацію та розширення потужностей групи у зберіганні зерна.
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає можливість інвестування до 20 млн. євро в акціонерний капітал французької агропромислової Groupe Soufflet для реалізації інфраструктурних проектів в Україні, Росії, Польщі та Румунії.
Згідно з повідомленням на офіційному веб-сайті банку, ці кошти будуть спрямовані на будівництво, придбання, модернізацію і розширення потужностей групи зі зберігання зерна, а також на збільшення перевалочної здатності Soufflet у Східній Європі.
Питання про фінансування Groupe Soufflet розглядатиметься Радою директорів ЄБРР 28 травня.
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Довідка УНІАН. Groupe Soufflet – велика французька агропромислова група, що спеціалізується на виробництві й торгівлі зерновими, а також їх переробці. Маючи в своєму розпорядженні 42 заводи в Європі, Азії й Америці, група є ключовим гравцем на світовому ринку солоду і одним із провідних європейських борошномелів.
В Україні компанія володіє Дніпропетровським пивоварним заводом, контролює Славутський солодовий завод, а також є співзасновником торгової «Нью Ворлд Грейн Юкрейн».