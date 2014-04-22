Російські фабрики Roshen повністю відновили роботу

Найбільша кондитерська корпорація в Україні Roshen, рахунки якої в Російській Федерації заарештовані, відновила роботу виробничих майданчиків в Липецькій області (Росія), повідомила прес-служба компанії.

«Корпорація Roshen інформує про те, що, починаючи з квітня 2014 року, відновлено роботу на російських підприємствах компанії. На сьогоднішній день два майданчики в Липецьку здійснюють виробництво кондитерських виробів у звичайному режимі», - сказано в повідомленні.

При цьому в компанії зазначили, що фабрики в Липецьку будуть продовжувати свою діяльність у відповідності зі встановленим виробничим планом на поточний рік.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня співробітники російської поліції заблокували і захопили приміщення Липецької кондитерської фабрики Roshe, у зв'язку з чим виробництво було припинено. Після цього 21 березня Тверський районний суд Москви за ініціативою російського холдингу «Об'єднані кондитери» порушив кримінальну справу проти підприємства Roshen у Російській Федерації, наклавши арешт на 2,8 млрд рублів, що перебувають на рахунках компанії в РФ, де їй належать три виробничі майданчики.

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Продукція з українських фабрик Roshen не експортується в Росію з серпня 2013 року в зв'язку з забороною Росспоживнагляду.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Кременчуцька та Маріупольська (на сьогоднішній день закрита) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат «Бершадьмолоко» (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).