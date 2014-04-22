ЄБРР планує виділити до $40 млн на розвиток агробізнесу в Україні

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) планує направити до 40 млн дол. кредиту фонду New Europe Property Fund L.P. під управлінням NCH Capital Inc. для підвищення ефективності його проектів у сільському господарстві на території України, повідомила прес-служба ЄБРР.

«ЄБРР надає кредит на суму до 40 млн дол. понад 30 сільськогосподарським підприємствам і елеваторам по всій Україні, які належать NCH New Europe Property Fund LP (NEPF). Кошти кредиту будуть використані для фінансування потреб цих підприємств в оборотному капіталі в до - і післяврожайні періоди і підтримання їх зернових експортних операцій протягом наступних трьох сезонів», - йдеться в повідомленні.

За даними ЄБРР, цей кредит також передбачає значне скорочення викидів CO2 та підвищення енергоефективності на підприємствах фонду.

Крім того, ЄБРР зазначили, що, надаючи фінансування, банк підтримує не тільки торгові компанії, що бажають розвивати свою зернову логістичну інфраструктуру в Україні і збільшувати експортні потужності, але і виробників сільськогосподарської продукції.

У ЄБРР нагадали, що в 2013 році банк вклав в український аграрний сектор понад 160 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, раніше Європейський банк реконструкції і розвитку заявив, що організація не планує скорочувати обсяги фінансування проектів в аграрному секторі України, незважаючи на політичну кризу в країні і значне коливання курсу національної валюти.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 квітня 2014 року, банк узяв на себе зобов'язання щодо надання 12,2 млрд дол. в рамках 326 проектів в Україні.

NCH New Europe Property Fund L.P. створений в 2005 році, а його кошти повністю інвестовані в агрокомпанії в Східній Європі і країнах колишнього СРСР. Фонд, згідно з даними ЄБРР, володів через мажоритарні частки акціями в трьох українських спільних підприємствах, 35 агрогосподарствах і компаніях по зберіганню зерна в Україні.

ЄБРР співпрацює з NEPF з 2009 року, коли банк фонду виділив 50 млн дол. на фінансування потреби в оборотному капіталі підконтрольних фонду українських агрогосподарств у вигляді довгострокового поновлюваного кредиту.

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