Україна розпочне поставки яєчних продуктів до ЄС вже у травні

Україна зможе розпочати поставки рідких пастеризованих і сухих яєчних продуктів на ринок Європейського Союзу у травні, повідомив УНІАН голова ради директорів асоціації «Союз птахівників України» Олександр Бакуменко.

«У травні вже експортуватимемо яєчні продукти до ЄС», - сказав Бакуменко.

За його словами, право на поставки яєчної продукції на європейський ринок одержали вітчизняні компанії «Авангард» і «Овостар». При цьому Бакуменко відзначив, що вони без проблем зможуть заповнити визначену ЄС квоту у розмірі 3 тис. тонн яєчних продуктів, які українські виробники можуть поставити безмитно до 1 листопада 2014 року.

Що стосується поставок м'яса птиці до ЄС, то голова «Союзу птахівників України» заявив, що визначена Євросоюзом квота у розмірі 36 тис. тонн цієї продукції н6а рік є досить низькою, і птахівники наполягатимуть на повному обнулінні митних зборів.

«Ми хотіли б більше поставляти по птиці. Тому зараз йдеться про обнуління мит для низки позицій», - сказав Бакуменко.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз з 23 квітня вводить в односторонньому порядку режим вільної торгівлі з Україною, що передбачає безмитне ввезення широкої номенклатури промислових товарів з України, а також імпорт української агропродукції. Крім того, ЄС надає також квоти на імпорт української агропродукції за 16 товарними позиціями.

Як відзначають в уряді, прямі вигоди української економіки від режиму вільної торгівлі становитимуть близько 500 млн. євро.

Зона вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом, як очікується, має запрацювати з 1 листопада поточного року.