Росія вперше забракувала українську картоплю

Інспектори Управління Россільгоспнагляду по місту Москва, Московській і Тульській областям 16 квітня виявили в партії української картоплі вагою 60 тонн шкідливі карантинні організми – цисти золотистої картопляної нематоди, говориться в повідомленні відомства.

У зв'язку з цим партію зараженої підкарантинної продукції повернуто відправнику.

При цьому в Россільгоспнагляді відзначили, що виявлені організми не небезпечні для здоров'я людини, проте, у разі їх розповсюдження, можуть завдати істотної шкоди економіці та сільському господарству.

Як повідомляв УНІАН, з початку квітня Россільгоспнагляд неодноразово повертав в Україну партії різної сільськогосподарської продукції – сухого молока, рибних консервів, живої птиці тощо. При цьому з 7 квітня за рішенням Роспоживнагляду до Росії заборонено ввезення молочної продукції з п'яти українських підприємств.