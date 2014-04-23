РФ і ЄС обговорять заборону поставок свинини з Європи

Росія і Євросоюз проведуть консультації з проблем, пов'язаних із введенням заборони на поставки європейської свинини на російський ринок.

Про це повідомив ИТАР-ТАСС керівник Россільгоспнагляду Сергій Данкверт.

"Консультації з 30 квітня по 1 травня. Можу сказати, що питання вони поставили на 19 аркушах. Вони добре готувалися. Ну і ми також готуємося", - сказав Данверт.

За його словами, процес носить затяжний характер. "Може бути, ми знайдемо спільну мову. Тут мова йде про час. Затягнутий процес грає проти європейців, їм просто складніше буде повертатися на наш ринок. Ми сьогодні відкрили доступ на наш ринок для ще одного бразильського підприємства, яке відмовилося від рактопаміна. Ми за останній час значно збільшили кількість таких підприємств. Тут процес не залежить від нас, тому що процес цей ринковий. Бразильці відмовилися від рактопаміна, тому що зрозуміли, що вони можуть взяти європейську частину ринку (м'яса свинини) в Росії", - заявив Данкверт.

Євросоюз подав до СОТ позов до Росії у зв'язку із забороною поставок свинини з Європи 8 квітня 2014 року.

Заборону на прийом до Росії свинини та живих свиней зі всіх країн Євросоюзу було запроваджено 30 січня 2014 року через загрозу африканської чуми свиней. Крім того, з 7 квітня Россільгоспнагляд ввів обмеження на постачання до Росії всіх видів готової м'ясопродукції з свинини з Польщі та Литви.