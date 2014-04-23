"Київхліб" підвищив ціни на 10%, соціальні сорти не подорожчають

Найбільший столичний виробник хліба і хлібобулочних виробів "Київхліб" у зв'язку з глибокою девальвацією гривні і подорожчанням виробничих ресурсів з 22 квітня підняв ціни на свою продукцію в середньому на 10%, повідомляє прес-служба компанії.

"Аналіз фінансово-економічної ситуації, в якій на сьогоднішній день опинився "Київхліб", на жаль, показав, що запас міцності підприємства закінчився, керівництво змушене піти на вкрай непопулярні, але критично вимушені кроки - підняти ціни на свою продукцію в середньому на 10%", - сказано повідомленні.

При цьому в компанії зазначили, що ціни на соціальні сорти хліба підніматися не будуть.

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Як повідомляв УНІАН, «Київхліб» у 2013 році одержав 20,4 млн. грн чистого прибутку, що на 8,9% більше, ніж роком раніше.

Компанія «Київхліб» створена на базі державного підприємства «Київхліб» у 1996 році. До складу підприємства входять 12 хлібопекарських підприємств (6 – у Києві і 6 – у Київській області), ремонтно-монтажний комбінат, інформаційно-обчислювальний і навчальний центри і «Київхлібпостач». Потужність «Київхліба» становить більш як 1,2 тис. тонн на добу хлібобулочних і 65 тонн кондитерських виробів.