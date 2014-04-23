В Україні можуть відкрити офіс ФАО

Міністерство аграрної політики та продовольства України розраховує на відкриття регіонального офісу Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) в Україні, повідомили в прес-службі міністерства.

“Україна зацікавлена в розширенні співробітництва з ФАО. Тому ми прагнемо більш активно долучатися до процесів вироблення рішень і забезпечити належний рівень представлення України в Секретаріаті ФАО. А також ми зараз працюємо над достатньо амбітним питанням - відкриттям регіонального офісу ФАО на території України”, - цитує прес-служба главу Мінагропроду Ігоря Швайку, який 23 квітня провів зустріч в Естонії із заступником генерального директора ФАО в Європі та Центральній Азії Володимиром Рахманіним.

За даними міністерства, Рахманін підтвердив готовність ФАО активно співпрацювати з Україною.

«Україна - один із головних партнерів ФАО. Тому актуальним є перегляд програми «ФАО - Україна», яка має стати відображенням національних інтересів української держави в продовольчій сфері. ФАО йде назустріч українським партнерам і дає час допрацювати програму з тим, щоб зробити її більш корисною для України», - цитує прес-служба Рахманіна.

За інформацією Мінагропроду, Рахманін також заявив, що ФАО надаватиме максимальну допомогу в доведенні української продукції до європейських стандартів і сприятиме її виходу на ринок ЄС і глобальний продовольчий ринок.

Довідка УНІАН. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) — міжнародна організація під патронатом ООН, заснована в 1945 році як провідна установа, що займається проблемами розвитку сільських регіонів і сільськогосподарського виробництва в системі ООН. Девіз організації: «Допомагаємо побудувати світ без голоду».

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