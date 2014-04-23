Білорусь вводить ліцензування імпорту пива з-за меж Митного союзу

Білорусь запроваджує з 1 травня ліцензування імпорту пива з-за меж Митного союзу (Білорусь, Казахстан, Росія).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це йдеться в постанові Ради міністрів Білорусі від 18 квітня 2014 року № 365.

Згідно з документом, імпорт безалкогольного й солодового пива здійснюватиметься за разовими ліцензіями. Видавати їх буде Міністерство торгівлі Білорусі за узгодженням із концерном «Білдержхарчопром». Ліцензування запроваджується на півроку – з 1 травня до 31 жовтня 2014 року.

Міністерству закордонних справ Білорусі доручено повідомити Євразійську економічну комісію (ЄЕК) про цей захід, а також внести на розгляд ЄЕК пропозицію про застосування аналогічного заходу іншими країнами Митного союзу.

Довідка УНІАН. Зараз ліцензування імпорту пива до Білорусі не здійснюється. У зв'язку з антидемпінговим розслідуванням із 2010 по 2012 роки було запроваджено ліцензування імпорту пива з України.

10 квітня на нараді про стан і перспективи розвитку пивоварної галузі президент Білорусі Олександр Лукашенко акцентував увагу на великій частці імпортного пива на вітчизняному ринку.