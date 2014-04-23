Україна готує скаргу до СОТ на Росію через обмеження експорту

Україна розглядає можливість подачі скарги до Світової організації торгівлі (СОТ) із приводу обмеження поставок українських товарів до Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета.

«Ми вивчаємо питання, подамо, як тільки будемо готові», - сказав він.

За словами Шеремети, для подачі скарги потрібні не лише державні рішення, але й скарги бізнесу. При цьому він зазначив, що такі скарги вже є, але не назвав, від кого конкретно.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк раніше зазначав, що фактичне згортання двостороннього економічного співробітництва з Російською Федерацією є серйозним викликом для української економіки. При цьому Україна готова торгувати з Росією на рівних, але відчуває жорсткий тиск із боку російської влади, що обмежує український експорт до Росії. За словами Яценюка, українські товари повинні легко перетинати кордон і торгуватися в Росії, але нам не дають можливості цього робити.

Крім того, глава уряду заявляв, що Україна захищатиме своє право на вільну торгівлю з Росією, зокрема через Світову організацію торгівлі.

У квітні Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) висловила занепокоєння результатами лабораторних перевірок товарів низки українських виробників молочної та м'ясної продукції й попередила про можливість введення обмежень на експорт їх продукції до РФ. Пізніше тимчасові обмеження було впроваджено на поставки до Російської Федерації м'ясної продукції виробництва компанії «Елітекс» (Донецька обл.). Такі ж обмеження торкнулися сирів і кондитерських виробів.