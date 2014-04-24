ЄБРР профінансує український агробізнес на 200-250 млн євро

Європейський банк реконструкції і розвитку в 2014 році може виділити українським аграрним підприємствам 200-250 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер під час 6-го Міжнародного форуму Інституту Адама Сміта «Агробізнес України».

«Ми надамо 1 млрд євро для України цього року. Я очікую, що спільно з іншими банками ми надамо 200-250 млн з цієї суми агропідприємствам», - сказав Аджунер.

При цьому він відзначив, що банк має намір фінансувати не тільки виробників сільгоспсировини, а й її переробників.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЄБРР заявив про плани збільшити обсяг інвестицій в Україну до 1 млрд євро на рік упродовж найближчих декількох років з 550-750 млн євро, передбачених раніше.

Довідка УНІАН. ЄБРР є одним з найбільших інвесторів і кредиторів України, учасником широкого спектру проектів як у державному, так і в приватному секторі України. У 2013 році банк профінансував загалом 32 проекти в Україні на загальну суму 820 млн євро (понад 1 млрд дол.), що на 0,2 млрд дол. менше від показника 2012 року.

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