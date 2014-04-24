У Кремлі заявили, що Крим цьогоріч залишиться без врожаю

Про це заявив міністр сільського господарства Росії Микола Федоров.

«Втрати можуть бути частково або повністю до 120 тис га культур, які повинні бути під зрошенням», - сказав він, уточнивши, що проблеми можуть виникнути через скорочення подачі води на територію Автономної республіки Крим, повідомляє Крим Інформ.

Читайте такожУ Росії не вистачає грошей на посівну - урожайність під загрозою

За його словами, Росія запропонувала Україні підписати новий договір щодо постачання водою Криму і платити авансом за воду. «Кажуть, що треба вивчити документи, договір переписати», - заявив глава Мінсільгоспу, констатувавши, що «ми втрачаємо в цьому році зрошувані культури, може, не всі 100%, але більшу частину».

Так, повідомив він, зрошення потребує половина площ виноградників, 30 тисяч гектарів рису і частина садів. «Це для нас буде означати надзвичайну ситуацію в цій частині і ми повинні компенсувати втрату, компенсувати прямі витрати. Ми вважаємо, які обсяги і з яких джерел ми можемо взяти, щоб їх компенсувати», - зазначив він.

За словами Федорова, опрацювати можливість компенсацій потенційних втрат сільгоспвиробників доручено Мінсільгоспу, Мінфіну та Міністерству розвитку Криму. «За нашими розрахунками, це втрата, якщо виручку вважати, якщо там нульовий вихід буде, може бути до 5 млрд рублів», - резюмував він.

Для вирішення даної проблеми, за його словами, в проекті зведення мосту через Керченську протоку може бути передбачено будівництво нитки водогону з Кубані, щоб вона замінила Північнокримський.

Однак повністю вирішити питання з водопостачанням Криму можна буде лише через 2-3 роки. «Частково ми можемо до наступного року закрити проблему, але 2-3 роки знадобиться, щоб на 100% закрити цю тему», - сказав Федоров.