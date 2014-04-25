Мінсільгосп РФ заявляє, що виключає ймовірність дефіциту продовольчих товарів через санкції

Про це журналістам заявив глава відомства Микола Федоров, відповідаючи на питання про наслідки можливі обмеження на ввезення в РФ продовольства з ряду держав, передає ИТАР-ТАСС.

Він зазначив, що "практично завжди є альтернативні країни, альтернативні регіони, які швидко можуть починати постачання тих видів продукції, за якими ми прогнозуємо появу можливого дефіциту".Читайте такожУ Кремлі заявили, що Крим залишиться без врожаю в цьому році

"Є черга країн, яка вже вишикувалася і кажуть: "Ось, ми чули, що можливі обмеження, ми хотіли б бути першими в постачанні продукції альтернативно, наприклад, Польщі, Литві чи ще якійсь країні", - розповів Федоров.

Крім того, за його словами, позиція фермерів в західних країнах далеко не завжди збігається з позицією урядів цих держав.

"Припустимо, Америка не дуже хоче дружити з нами зараз, але американські виробники м'яса птиці, свинини, яловичини просяться до нас", - повідомив глава Мінсільгоспу.

При цьому він зазначив, коментуючи можливі проблеми в цих постачаннях через санкцій, що вплив фермерів у США дуже значний, "їх там понад 6 млн тільки голосуючих, а з членами сімей-там десятки млн виборців".

"Це дуже впливова сила в Європі і США. Тому ми будемо працювати якщо не з адміністраціями (країн), то з сільгосптоваровиробниками - з фермерами Франції, Нідерландів, Канади", - додав Федоров.

"Але, в цілому, за можливого балансу і по тому, які є пропозиції з альтернативних країн, з якими ми традиційно не працювали, якісь маленькі негаразди можуть бути в заміні (товарів) за часом, але навіть у середньостроковій перспективі я не бачу, що можуть бути помітні збої на прилавках з-за політичних процесів, що відбуваються сьогодні навколо Росії", - уклав міністр.