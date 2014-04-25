У Росії заговорили про погіршення якості української продукції

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) звернулася до Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України з пропозицією провести переговори у зв'язку з випадками виявлення антибіотиків в української тваринницької продукції, що поставляється на ринок Російської Федерації, йдеться в повідомленні відомства.

На переговорах російське ветеринарне відомство також має намір обговорити з українськими колегами умови поновлення транзиту через територію Росії товарів, що прямують в Україну з третіх країн, а також поставок готових м'ясних продуктів, що містять свинину, які були обмежені через спалахи африканської чуми свиней в Луганській області.

Читайте такожУкраїна готує скаргу до СОТ на Росію через обмеження експорту

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Россільгоспнагляд заявив про стурбованість результатами лабораторних перевірок товарів ряду українських виробників молочної та м'ясної продукції і попередив про можливість введення обмежень на експорт продукції в РФ.