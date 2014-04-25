Антимонопольний комітет звітує про зниження цін на яйця

Найбільші виробники яєць і торгові мережі України виконали рекомендації Антимонопольного комітету (АМКУ), надані відомством місяць тому, щодо зниження цін на курячі яйця. Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.

«Аналіз отриманої інформації свідчить про те, що зазначені рекомендації птахофабриками і торговими мережами були розглянуті по суті й виконані», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними комітету, найбільший виробник яєць і яєчних продуктів в Україні агрохолдинг «Авангард» знизив оптово-відпускні ціни на курячі яйця до 6,20 грн/дес. із 8,20 грн/дес., а виробник «Отрадненське» - до 6,40 грн/дес. із 8,90 грн/дес.

За даними АМКУ, рекомендації комітету виконали й торгові мережі, які знизили ціни на яйця на 21% - до 7,80 грн/дес. із 9,92 грн/дес. Зокрема, торгова мережа «Фора» знизила роздрібні цін на курячі яйця до 7,70 грн/дес. із 9,90 грн/дес.

В АМКУ також повідомили, що низькі середні роздрібні ціни були зафіксовані в Житомирській (7,40 грн/дес.), Одеській (7,45 грн/дес.), Херсонській (7,59 грн/дес.) областях і в місті Київ (7,44 грн/дес.).

Як повідомляв УНІАН, 25 березня АМКУ рекомендувало 29 основним виробникам-птахофабрикам і 19 торговим мережам утриматися від економічно необгрунтованого підвищення оптово-відпускних і роздрібних цін на курячі яйця.

На початку квітня АМКУ повторно вимагав від торгових мереж знизити ціни на яйця.

За даними Держстату, виробництво яєць у країні в 2013 році становило 19,591 млрд штук, що на 2,5% більше, ніж у 2012 році.

