Кабін хоче ліквідувати Держзембанк

Кабінет міністрів України схвалив проект закону Міністерства фінансів про ліквідацію Державного земельного банку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр Кабінету міністрів Остап Семерак після засідання уряду.

“Ми підтримали пропозицію Міністерства фінансів і схвалили проект закону, який скеровується до Верховної Ради - про ліквідацію Державного земельного банку”, - поінформував міністр.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів своєю постановою від 2 липня 2012 року створив Державний земельний банк із статутним капіталом 120 млн грн, 100% якого належать державі. Державний земельний банк має право здійснювати операції із земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України у сфері земельних відносин в рамках свого статуту. Держзембанк почав роботу в жовтні 2013 року.

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