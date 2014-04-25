Росія посилила контроль за молоком чотирьох українських підприємств
У зв'язку з первинним виявленням заборонених і шкідливих речовин, запроваджується режим посиленого лабораторного контролю стосовно продукції підприємств, що надійшла до Російської Федерації з України.
Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) запровадила посилений лабораторний контроль за продукцією чотирьох українських молочних підприємств у зв'язку з виявленням у ній антибіотиків.
Згідно з повідомленням, опублікованим на сайті Россільгоспнагляду, контроль із боку Росії посилено за продукцією "Золотоніського маслоробного комбінату", "Баштанського сирзаводу", ВО "Моліс" і "Техмолпрому".
“У зв'язку з первинним виявленням заборонених і шкідливих речовин, запроваджується режим посиленого лабораторного контролю стосовно продукції підприємств, що надійшла до Російської Федерації з України”, - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Россільгоспнагляд заявив про стурбованість результатами лабораторних перевірок товарів низки українських виробників молочної та м'ясної продукції й попередив про можливість запровадження обмежень на експорт їх продуктів до РФ.