Україна і Росія готуються до "молочних" переговорів

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Іван Бісюк може зустрітися з головним ветеринарним інспектором Російської Федерації Євгеном Непоклоновим для обговорення питань якості української молочної продукції, до якої в російського ветеринарного відомства виникли претензії, 27-29 квітня, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Згідно з повідомленням, зустріч може відбутися в рамках засідання Спеціальної робочої групи Регіональної комісії МЕБ по Європі Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ) у Белграді (Сербія).

Як повідомляв УНІАН, раніше Россільгоспнагляд звернувся до Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України з пропозицією провести переговори у зв'язку з почастішанням випадків виявлення антибіотиків в українській тваринницькій продукції.

На переговорах російське ветеринарне відомство також має намір обговорити з українськими колегами умови відновлення транзиту через територію Росії товарів, що слідують в Україну з третіх країн, а також поставок готових м'ясних продуктів, що містять свинину, які були обмежені через спалахи африканської чуми свиней у Луганській області.