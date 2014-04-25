Roshen побудувала за 700 млн гривень молочноконсервний комбінат у Вінниці

Міжнародна кондитерська корпорація Roshen інвестувала близько 700 млн грн в будівництво у Вінниці одного із найбільших у Східній Європі молочноконсервного комбінату.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття комбінату відбулось сьогодні, 25 квітня.

Під час відкриття заводу власник кондитерської корпорації Roshen, народний депутат України Петро Порошенко зауважив, що на сьогодні Україна потребує створення нових виробництв за найсучаснішими технологіями для забезпечення нової якості життя. «Підтримання єдності України потребує подолання корупції для створення інвестиційного клімату, щоб створювались нові робочі місця - високооплачувані, висококваліфіковані для того, щоб вироблялась унікальна продукція», - сказав Порошенко.

Він зазначив, що будівництво заводу не припинялось навіть в умовах, коли щодо керівництва Roshen було порушено десятки кримінальних справ. «Будівництво відбувалось тоді, коли відносно керівництва фабрики минулим керівництвом держави було порушено кримінальні справи, він (керівник Вінницької кондфабрики Олександр Білик - УНІАН) не вилазив зі слідчих допитів. В таких умовах ніхто не взяв на себе рішення зупинити будівництво», - сказав народний депутат.

Він зазначив, що 50% продукції комбінату буде постачатись у країни Західної Європи.

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Нове підприємство високотехнологічного рівня розташовано на земельній ділянці 5,3 га по вул. Енергетичній (поблизу нової кондитерської фабрики Roshen).

Молочноконсервний завод перероблятиме 600 тонн молока за добу й вироблятиме 10 різновидів молочної продукції, серед яких молоко сухе, молоко сухе обезжирене, вершки сухі, масло солодковершкове, пастеризовані вершки, молоко згущене з додаванням цукру. Окрім традиційних різновидів, комбінат вироблятиме й нові для українського ринку види молочної продукції, зокрема це: сухе молоко з підвищеним вмістом вільних жирів, сухе карамелізоване молоко, обезвожений молочний жир, фракціонований молочний жир.

Потужність виробничих ліній за добу дозволяє виробляти до 48 тонн сухих продуктів, до 30 тонн масла, до 18 тонн молочного жиру й до 50 тонн згущеного молока.

Приймання молока відбуватиметься на 7 лініях потужністю 23 т/год. кожна з миттєвим охолодженням до +4С. Транспортування молока на підприємство забезпечуватимуть до 100 молоковозів.

Обсяг ємностей нового підприємства дозволяє зберігати до 450 тонн сирого й 450 тонн пастеризованого молока одночасно.

Комбінат оснащено сучасним обладнанням з високою енергоефективністю відомих світових брендів. Окрему увагу під час будівництва підприємства приділено питанню екологічної безпеки. Для очищення стічних вод використана запатентована у США технологія 5-ступеневого механічного та біохімічного очищення; використано й сучасні технології в очищенні викидів повітря.

Обсяг інвестицій у будівництво нового молочноконсервного комбінату Roshen становить близько 700 млн грн.

Також корпорацією Roshen в рамках соціальної угоди з містом Вінницею проведено роботи з розбудови інфраструктури й побудовано проїзну частину вулиці Енергетичної. Вартість угоди становила понад 30 млн грн.

Довідка УНІАН. Кондитерська Корпорація Roshen – один з найбільших світових виробників кондитерських виробів. Roshen виробляє до 200 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва продукції становить понад 450 тис. т на рік. До складу Корпорації входять чотири українські фабрики (Київська, два виробничих майданчики у Вінниці, Маріупольська, Кременчуцька), два виробничих майданчики Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики Корпорації молочною сировиною.

Продукція представлена більш ніж у 28 країнах світу, включаючи Україну, Росію, Казахстан, Білорусь, країни Кавказу, Середньої Азії, ЄС, США, Молдову, Ізраїль, Литву.