Антимонопольний комітет рекомендував торговим мережам не підвищувати ціни на продукти

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав рекомендації 18 найбільшим торговим мережам, які працюють на ринку роздрібної реалізації продовольчих товарів, з метою недопущення необгрунтованого підвищення цін на продукти харчування, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

Зокрема, АМКУ рекомендував встановити економічно обгрунтовані ціни на товари таким торговим мережам: “Пакко-холдинг”, “Адвентіс”, “Бімаркет”, “Фоззі-Фуд”, “Ікс 5 Рітейл Груп Україна”, “Край-2”, “Новус Україна”, “Фуршет Центр”, “Фуршет Регіон”, “Білла Україна”, “Спар-центр”, “АТБ-маркет”, “Ашан Україна Гіпермаркет”, “ЕКО”, “Метро Кеш енд Керрі - Україна”, “Фудмаркет”, “Фора”, “Торговий дім “Амстор”.

«За даними моніторингу цін у торгових мережах, останнім часом спостерігається істотне зростання споживчих цін на продукти харчування», - йдеться у повідомленні.

За інформацією комітету, в період із 1 січня по 16 квітня при зростанні оптово-відпускних цін на цукор майже на 20% роздрібні ціни збільшилися більш ніж на 29%. Що стосується цибулі, то зростання оптово-відпускних цін на 18% привело до збільшення роздрібних цін на 37%. Також у комітеті відзначають зростання цін на картоплю - при збільшення оптово-відпускних цін на 25,5% ціни на картоплю зросли на 40%.

За даними АМКУ, аналогічна ситуація спостерігалася на ринку молока - воно подорожчало на 3%, хоча оптово-відпускні ціни підвищилися на 1,9%.

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Разом з тим, попри зниження оптово-відпускних цін на курятину на 2,9%, роздрібні ціни знизилися лише на 0,5%.

«Аналіз економічної ситуації на ринках продовольчих товарів показує відсутність об'єктивних економічних причин, які б могли зумовити істотне зростання цін на продовольчі товари, зокрема в роздрібній мережі», - наголошується в повідомленні прес-служби АМКУ.

У комітеті нагадали, що про результати розгляду рекомендацій вказані суб'єкти господарювання зобов'язані повідомити АМКУ в десятиденний термін.

Як повідомляв УНІАН, раніше Антимонопольний комітет видав рекомендації утриматися від економічно необгрунтованого підвищення оптово-відпускних цін на курячі яйця, бензин і тютюнові вироби.