Антимонопольний комітет рекомендував торговим мережам не підвищувати ціни на продукти
АМКУ рекомендував установити економічно обґрунтовані ціни.
Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав рекомендації 18 найбільшим торговим мережам, які працюють на ринку роздрібної реалізації продовольчих товарів, з метою недопущення необгрунтованого підвищення цін на продукти харчування, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.
Зокрема, АМКУ рекомендував встановити економічно обгрунтовані ціни на товари таким торговим мережам: “Пакко-холдинг”, “Адвентіс”, “Бімаркет”, “Фоззі-Фуд”, “Ікс 5 Рітейл Груп Україна”, “Край-2”, “Новус Україна”, “Фуршет Центр”, “Фуршет Регіон”, “Білла Україна”, “Спар-центр”, “АТБ-маркет”, “Ашан Україна Гіпермаркет”, “ЕКО”, “Метро Кеш енд Керрі - Україна”, “Фудмаркет”, “Фора”, “Торговий дім “Амстор”.
«За даними моніторингу цін у торгових мережах, останнім часом спостерігається істотне зростання споживчих цін на продукти харчування», - йдеться у повідомленні.
За інформацією комітету, в період із 1 січня по 16 квітня при зростанні оптово-відпускних цін на цукор майже на 20% роздрібні ціни збільшилися більш ніж на 29%. Що стосується цибулі, то зростання оптово-відпускних цін на 18% привело до збільшення роздрібних цін на 37%. Також у комітеті відзначають зростання цін на картоплю - при збільшення оптово-відпускних цін на 25,5% ціни на картоплю зросли на 40%.
За даними АМКУ, аналогічна ситуація спостерігалася на ринку молока - воно подорожчало на 3%, хоча оптово-відпускні ціни підвищилися на 1,9%.
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Разом з тим, попри зниження оптово-відпускних цін на курятину на 2,9%, роздрібні ціни знизилися лише на 0,5%.
«Аналіз економічної ситуації на ринках продовольчих товарів показує відсутність об'єктивних економічних причин, які б могли зумовити істотне зростання цін на продовольчі товари, зокрема в роздрібній мережі», - наголошується в повідомленні прес-служби АМКУ.
У комітеті нагадали, що про результати розгляду рекомендацій вказані суб'єкти господарювання зобов'язані повідомити АМКУ в десятиденний термін.
Як повідомляв УНІАН, раніше Антимонопольний комітет видав рекомендації утриматися від економічно необгрунтованого підвищення оптово-відпускних цін на курячі яйця, бензин і тютюнові вироби.