Росія заборонила транзит української курятини до Узбекистану

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) зупинила транзит через Росію до Узбекистану української продукції "Миронівської птахофабрики", що входить до складу найбільшого агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт".

Згідно з повідомленням прес-служби, опублікованим на сайті Россільгоспнагляду, на цю українську продукцію відсутній дозвіл відомства на транзит територією РФ.

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"При перевірці з'ясувалося, що на цю партію товару відсутній дозвіл Россільгоспнагляду на транзит територією РФ. Співробітниками Россільгоспнагляду складено акт про порушення Єдиних ветеринарно-санітарних вимог", - говориться в повідомленні.

Зокрема, прес-служба повідомила, що в залізничному пункті пропуску Гуково було призупинено п'ять вагонів із м'ясом птиці кількостю в 188,5 тис. тонн. За даними Россільгоспнагляду, одержувач продукції - Global Leather Manufacture (Ташкент).

Як повідомляв УНІАН, Держветфітослужба України у зв'язку зі зверненням до неї Россільгоспнагляду з 6 лютого призупинила сертифікацію м'яса птиці «Миронівської птахофабрики» для поставок на ринок країн Митного союзу.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» – один із найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів. У 2013 році холдинг виробив 472,8 тис. тонн курятини, що на 17% більше, ніж роком раніше.

На ринку холдинг представлено торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинській», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 360 тис. гектарів.

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