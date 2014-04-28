Більше 20% молочної продукції в Україні фальсифіковано - експерт

В Україні 20-25% молочної продукції фальсифікується за допомогою рослинних жирів, причому найчастіше не великими, а дрібними виробниками, зазначає керівник Центру експертиз “Тест” Валентин Безрукий.

“Фальсифікація на рівні 20-25% стосується молочної продукції. Від виду молочної продукції залежить дуже багато чого. Якщо говорити про молоко, тут рівень фальсифікації нижчий, але дуже великий відсоток – більш як 25% - у згущеного молока. А, наприклад, вершкове масло, за нашими дослідженнями, чітко потрапляє в категорію фальсифікації — 20-25%”, - повідомив Безрукий, представляючи результати дослідження молочного ринку України, проведеного центром.

За словами експерта, найчастіше молочну продукцію в Україні фальсифікують дрібні виробники, які розраховують, що їхній товар не перевірятимуть експерти і державні органи.

“Наша статистика показує, що великі виробники не попадаються на фальсифікації. А дрібні виробники розраховують на те, що їх мало, вони виробляють невелику кількість, тому їх не зловлять”, - зазначив керівник центру.

Він також повідомив, що центр експертиз “Тест” провів дослідження українського ринку молока і результати більш ніж оптимістичні, оскільки у чотирьох виробників і шести торгових марок не було виявлено якихось якісних відхилень.

“Результати нашого дослідження позитивні. Зауважень до виробників не було”, - наголосив Безрукий.

За його словами, в експертизі взяли участь найбільші виробники молочної продукції, зокрема “Мілкіленд-Україна”, “Данон”, “Вімм-Білль-Данн” і “Лакталіс-Україна”.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво молока в Україні в 2013 році збільшилося на 4%, вершкового масла – на 5,2%, свіжого неферментованого сиру – на 5,5%, а жирних сирів – скоротилося на 1,5%. Обсяг виробництва спредів торік знизився на 0,8% порівняно з 2012 роком, а йогуртів – збільшився на 6,5%.

Довідка УНІАН. Центр експертиз “Тест” - громадська організація із захисту прав споживачів, що спеціалізується на порівняльних тестуваннях з 2001 року.