Крим продовжує несанкціоновано брати воду

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного агентства водних ресурсів України.

Згідно з повідомленням, станом на 28 квітня з Північно-Кримського каналу на території Криму через перегороджуючу споруду № 2 здійснюється несанкціонований забір води, витратою 11,1 куб.м/с, і через перегороджуючу споруду № 3 - 7,6 куб.м/с.

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Разом з цим, зазначають у Держводагентстві, до цього часу Управлінням Північно-Кримського каналу не отримано конкретних пропозицій щодо укладання договірних відносин для потреб водозабезпечення Криму.

"Станом на сьогодні залишаються невирішеними питання щодо оформлення договірних відносин для забезпечення водними ресурсами потреб Криму на питне водопостачання та зрошування сільськогосподарських культур, а також щодо погашення заборгованості водокористувачів Криму за 2013 рік в обсязі 1,7 млн гривень перед Управлінням Північно-Кримського каналу", - повідомляється на сайті відомства.

Також Держводагентство зазначає, що Північно-Кримський канал працює в експлуатаційному режимі. Витрата води становить 82 куб.м/с.

Як повідомляв УНІАН, вільно організована група Anonymous раніше заявляла з посиланням на власні джерела, що саме російська влада перекрила воду до Криму.

"Вода у Північно-Кримську є. Проблема в тому,що російська влада відключила насоси, щоб вода не потрапляла до Криму", - припускає Anonymous.