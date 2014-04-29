Держзембанк можуть ліквідувати через неефективність

Кабінет міністрів України, згідно з рекомендаціями міжнародних фінансових організацій, у першу чергу, Світового банку, пропонує Верховній Раді України ліквідувати Державний земельний банк, створений у 2012 році, через невизначеність функцій банку і невиправдану комерціалізацію його діяльності.

Про це йдеться у проекті закону (№4784), схваленому урядом і переданому на розгляд до парламенту 25 квітня.

«У зв'язку з неповним законодавчим забезпеченням роботи Банку, як суб'єкта правовідносин на ринку землі сільськогосподарського призначення, Банк може вести свою діяльність виключно як комерційна установа», - зазначається у пояснювальній записці до законопроекту. При цьому статутний фонд Банку, як наголошується, мав поповнюватися виключно бюджетними коштами обсягом близько 120 млн грн.

Водночас, згідно з пояснювальною запискою, в Україні, окрім Держзембанку, функціонують ще 180 комерційних банків, включаючи два державних банки і чотири банки з державною часткою у 75 і більше відсотків. На поповнення статутного капіталу цих банків з 2008 року було витрачено близько 55 млрд грн коштів – державного бюджету і у вигляді ОВДП. «Таким чином, виникла необхідність перегляду концепції подальшого існування Банку відповідно до міжнародної практики, яка говорить про доцільність передачі функції фінансування сільського господарства фінансовим установам з більш потужною базою капіталу, регуляторного контролю і конкуренції, - зазначається у пояснювальній записці. – На цьому було зроблено акцент аналітичної записки Світового банку, який стверджує, що земельні агентства, земельні фонди і земельні банки зосереджені на консолідації земель, на діяльності на ринку земель. Фінансування сільгоспвиробництва, зокрема іпотека сільгоспземель, не входить до сфери повноважень таких організацій».

У зв'язку з цим Кабмін запропонував вилучити із законодавства норми, що регламентують діяльність Державного земельного банку як банківської установи, і вжити заходів з ліквідації Банку як такого.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів своєю постановою від 2 липня 2012 року створив Державний земельний банк із статутним капіталом 120 млн грн, 100% якого належать державі. Передбачалося, що Державний земельний банк матиме право здійснювати операції із земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України у сфері земельних відносин у рамках свого статуту. Держзембанк почав роботу в жовтні 2013 року. Водночас протягом 2013 року в Україні через дефіцит бюджетних асигнувань так і не було проведено інвентаризацію земель сільгосппризначення та їх правильну оцінку. У зв'язку з цим робота Держзембанку фактично блокувалася. Більше того, колишній глава Державного земельного агентства України Сергій Тимченко відзначав, що скуповування і передача державних земель Державному земельному банку у 2014 році здійснюватися не буде. При цьому він повідомляв, що на початок 2014 року в Україні було інвентаризовано лише 1,6 млн га земель сільгосппризначення з понад 10 млн га.

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