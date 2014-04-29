"Укргорілка" просить збільшити мінімальні ціни на горілку до 40 гривень

Асоціація «Укргорілка» закликає Кабінет міністрів підвищити мінімальні роздрібні ціни (МРЦ) на півлітрову пляшку горілки на 32,6% - до 39,9 грн у зв'язку з підвищенням акцизної ставки на алкоголь, йдеться в повідомленні асоціації.

«Необхідно підвищити МРЦ на горілку до 34,90 грн за 0,5 л якомога швидше, а після збільшення акцизу в липні МРЦ повинні бути переглянуті до 39,90 грн», - цитує прес-служба генерального директора асоціації Володимира Остапюка.

За його словами, уряд під час формування мінімальних роздрібних цін повинен враховувати зростання собівартості виробництва горілки, зумовлене підвищенням акцизного податку, збільшенням цін на енергоносії, спирт і т.д. При цьому Остапюк зазначає, що підвищення МРЦ на цю продукцію є ефективним інструментом боротьби з нелегальним обігом алкогольних напоїв та індикатором повноти сплати податків до державного бюджету.

У разі ж, якщо Кабмін не прийме відповідних заходів і мінімальні роздрібні ціни залишаться на колишньому рівні, падіння виробництва легальної алкогольної продукції буде неминучим.

«Якщо держава не вживатиме заходів, то в 2014 обсяги легального виробництва алкогольної галузі значно скоротяться, у зв'язку з підвищенням ставок акцизного збору на алкоголь, а також із збільшенням нелегального ринку», - вважає Остапюк.

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Як повідомляв УНІАН, мінімальні роздрібні ціни на 0,5 л горілки в останній раз підвищувалися в березні 2013 року - на 5,6%, до 30,1 грн.

У квітні поточного року Верховна Рада підтримала пропозицію Кабміну про підвищення акцизної ставки на спирт, спиртові дистиляти та алкогольні напої зброджені на 25% - до 70,53 грн/л.

За даними Держстату, виробництво пива в Україні в 2013 році скоротилося порівняно з 2012 роком на 7,6% - до 274 млн дал горілки - на 17,2%, до 28 млн дал.

