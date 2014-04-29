Кримська суниця може не потрапити до ринку материкової України
Найближчими днями у кримських фермерів можуть виникнути серйозні проблеми з реалізацією тепличних суниць.
Кримські садівники заявили про початок сезону реалізації тепличних суниць садових. Перші невеликі партії суниці господарства поки що без особливих проблем реалізують на внутрішньому ринку півострова. Але вже найближчими днями у кримських фермерів можуть виникнути серйозні проблеми через відсутність доступу до ринку материкової України, повідомляють експерти «АПК-Інформ: овочі і фрукти».
Перші партії суниці кримські виробники зараз пропонують до продажу за 40-50 грн/кг (2,43-3,03 євро/кг), що фактично відповідає цінам на початку сезону 2013 р. Поки продукція надходить до ринку автономії в дуже обмеженій кількості, і проблем з її збутом немає. Проте вже з другої декади травня господарства планують почати продажі ягід з відкритого ґрунту, основний обсяг якої фермери раніше завжди реалізовували через перекупників, які приїжджають з інших регіонів України. При цьому, за словами учасників ринку, самопроголошена влада Криму ще в п'ятницю встановила між материковою Україною і півостровом «державний кордон», на проходження якого постачальникам доводиться витрачати до половини доби.
Українські оптові компанії повідомляють, що з урахуванням такої складної логістики торгівля кримської суницею і кісточковими стане економічно недоцільною в цьому сезоні.
«Зараз на цій «межі» зібралися вже цілі черги фур, доводиться стояти 10-12 год., - розповідають учасники ринку. - У таких умовах поставляти суницю на ринок материкової України практично неможливо, враховуючи той факт, що товар швидко псується».
До того ж фермери сумніваються, що зможуть вирішити проблему зі збутом шляхом поставок на ринок Росії. Проблема в цьому випадку знову ж таки полягає в дуже незручній логістики. Щоб потрапити на пором, фури з продукцією по кілька днів простоюють у черзі, а це у випадку з суницею та іншими м'якими ягодами і фруктами неприпустимо.
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