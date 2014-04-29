Аграрний фонд почне інтервенції на ринку цукру для зниження цін

У травні Аграрний фонд розпочне інтервенції на ринку цукру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Дніпропетровську повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка.

«Сьогодні роздрібна ціна за 1 кг цукру становить 11-13 грн. Аграрний фонд пропонує 8,7-8,9 грн, тобто по 9 грн на виході. Це той цукор, який ми можемо продавати частинами, впливаючи на цінову ситуацію на ринку цукру протягом травня, червня, липня. Зараз запаси цукру в Аграрному фонді для проведення таких інтервенцій достатні», - відзначив очільник Мінагропроду.

За словами Швайки, найближчим часом на засіданні Кабінету міністрів буде обговорено питання про проведення інтервенцій на ринку цукру.

Також він заявив, що з боку уряду буде зроблено «все, щоб балансувати ціни на ринку овочів. Міністр відзначив, що на подорожчання овочів в Україні, окрім сезонного чинника, вплинули зростання курсу долара і «можлива неадекватна поведінка власників торговельних мереж». Також Швайка повідомив, що «є окреме питання, згідно із законом про внутрішню торгівлю» і вплив на політичну стабільність в Україні з боку Російської Федерації.

Як повідомляв УНИАН,18 квітня Швайка заявив, що Міністерство аграрної політики і продовольства пропонує провести додаткові продажі цукру із запасів Аграрного фонду за зниженою ціною для стабілізації ціни на нього.