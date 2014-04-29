Росія посилює контроль за яловичиною українського виробника

Управління Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) запровадило режим посиленого лабораторного контролю за продукцією виробника яловичини «Свіженька» (Чернівецька обл.), йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, причиною посилення контролю стало виявлення у морожених яловичих четвертинах виробництва української компанії перевищення допустимої кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 року Россільгоспнагляд зняв обмеження на постачання м'яса виробництва компанії «Свіженька», яке діяло до 2011 року. «Свіженька» займається виробництвом і реалізацією яловичини.

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