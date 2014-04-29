Росія обмежує постачання продукції Пирятинського сирзаводу

Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) з 13 травня обмежує поставки до Росії продукції виробництва одного з найбільших українських виробників сиру - Пирятинського сирзаводу, зазначається у повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, причиною заборони стало виявлення відомством у сирах підприємства антибіотиків тетрациклінової групи.

Як повідомляв УНІАН, раніше Россільгоспнагляд звернувся до Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України з пропозицією провести переговори у зв'язку з випадками виявлення антибіотиків, які почастішали, в українській тваринницькій продукції.

7 квітня Росспоживнагляд заборонив ввезення на територію РФ молочної продукції п'яти українських підприємств, у тому числі і «Пирятинського сирзаводу».

Довідка УНІАН. Пирятинський сирзавод входить до складу одного з найбільших виробників молочної продукції в Україні – до групи «Молочний альянс». Окрім нього, до групи також входять Баштанський, Городенківський, Згурівський, Тростянецький, Новоархангельський сирзаводи, Золотоніський маслоробний комбінат, Яготинський маслозавод, «Варвамаслосирзавод», компанія «Еталонмолпродукт» і торговий дім «Еталон».

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