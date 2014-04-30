Виробник яєць «Овостар Юніон» за рік збільшив прибуток на 30%

Один з найбільших виробників яєць і яєчних продуктів в Україні компанія «Овостар Юніон» у 2013 році отримала 31,2 млн дол. чистого прибутку, що на 30,1% більше, ніж минулого року, йдеться в звіті компанії, опублікованому на сайті Варшавської фондової біржі.

Згідно з документом, її виручка торік зросла на 34,7% у порівнянні з 2012 роком - до 81,3 млн дол. Валовий прибуток «Овостара» за підсумками 2013 року збільшився на 21,6% - до 35,4 млн дол., а операційний - на 18,7%, до 32,2 млн дол. EBITDA (прибуток до сплати податків, витрат на амортизацію та відсотків по кредитах) компанії в 2013 році зросла на 32,8% - до 36,2 млн дол.

У компанії також повідомили, що основна частина виручки була отримана від продажу яєць, завдяки чому «Овостар» у 2013 році отримав 53,6 млн дол. Реалізація яєчних продуктів забезпечила компанії 22,6 млн дол., а соняшникової олії - 5,1 млн дол.

Що стосується планів на 2014 рік, то «Овостар» має намір продовжити нарощування обсягів виробництва і інвестувати в розширення виробничих потужностей. Зокрема, поточного року компанія планує почати реконструкцію другого пташника на своїй фабриці в Ставичном. Завдяки реалізації цього проекту компанія розраховує вийти на виробництво 1,45 млрд яєць в рік до 2015 року (в 2013 році «Овостар» справив 893 млн яєць). Водночас у компанії відзначають, що темпи реконструкції можуть виявитися більш повільними, ніж очікувалося, багато в чому вони залежать від політичної та економічної ситуації в Україні, а також наявності власних коштів і доступу до банківського фінансування.

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Як повідомляв УНІАН, «Овостар Юніон» у 2012 році отримав 23,997 млн дол. чистого прибутку, що на 20,1% більше, ніж у 2011 році. Виручка агрохолдингу в 2012 році зросла на 19,2% - до 60,3 млн дол. Валовий прибуток «Овостар Юніон» за вказаний період зріс до 29,1 млн дол. проти 23,3 млн дол. у 2011 році, а операційний прибуток становив 23,8 млн дол., що на 15,2% більше, ніж роком раніше.

Довідка УНІАН. Група компаній «Овостар Юніон» - одна з провідних агропромислових компаній України, що входить до трійки лідерів виробників курячих яєць в країні. У 2011 році «Овостар» здійснив IPO на Варшавській фондовій біржі, в ході якого було продано 25% акцій за максимально заявленою ціною. На українському ринку компанія представлена торговими марками «Ясенсвіт» і «Овостар».