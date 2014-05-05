«Агротон» за рік отримав $5,7 млн збитку

Великий виробник сільгосппродукції в Україні агрохолдинг «Агротон», допустив у 2013 році технічний дефолт, закінчив минулий рік з 5,7 млн дол. чистого збитку проти 6,8 млн дол. чистого прибутку в 2012 році.

Згідно зі звітом компанії, опублікованим на сайті Варшавської фондової біржі, виручка «Агротону» у 2013 році скоротилася на 7,5% у порівнянні з 2012 роком - до 81,4 млн дол. Валовий прибуток холдингу минулого року знизився в 4 рази - до 4,7 млн дол., а операційний збиток становив 1,7 млн дол. проти 16,5 млн дол. операційного прибутку роком раніше.

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