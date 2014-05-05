Пшениця подорожчала до максимуму за 13 місяців через ситуацію в Україні

Пшениця на міжнародних ринках через загострення ситуації в Україні, яке мало місце на вихідних, подорожчала до максимального рівня за останні 13 місяців.

Про це повідомляє польське видання Puls Biznesu.

"Ціна пшениці в контрактах з доставкою у червні на біржі в Чикаго (Chicago Board of Trade) зросла до 7,405 дол. за бушель (1 тонна пшениці = 36,74 бушелів). Пшениця дорожчала останні три тижні", - відзначає видання з посиланням на дані Bloomberg.

"Ринок боїться перебоїв з поставками української пшениці. Одеса та чотири інші чорноморські порти обслуговують аж 87% експорту зернових з України", - додає польське видання.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю в Одесі дійшло до сутичок між проукраїнськими та проросійськими активістами, в результаті яких загинуло щонайменше 46 людей, більша частина з яких згоріла під час пожежі у місцевому будинку профспілок.

Українська влада продовжує проведення антитерористичної операції у східних регіонах України, де в результаті останніх сутичок з сепаратистами загинуло ще кілька людей.

Заворушення на сході України розпочалися з початком квітня після того, як Росія у березні за допомогою своїх військових захопила Крим. За останніми даними, працівники російських спецслужб за підтримки проросійських активістів захопили будівлі та заблокували дороги в близько 10 містах в українському Донбасі.

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