Виробники сої в Україні хочуть збільшити посіви майже на 50%

Посівні площі під соєю в Україні до 2018 року можуть зрости на 46% порівняно з 2013 роком - до 2 млн га, а валовий збір цієї культури - збільшитися на 43%, до 4 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в понеділок повідомив журналістам президент «Української асоціації виробників і переробників сої» Віктор Тимченко.

«Ми плануємо в 2017 року вийти на 2 млн га посівів і 4 млн тонн (валового збору - УНІАН) сої», - сказав Тимченко.

За його словами, в 2014 році вітчизняні аграрії засіють соєю 1,65 млн га, що на 20,4% більше, ніж роком раніше. Урожай цієї культури на тлі збільшення посівних площ цього року за попередніми прогнозами зросте до 3-3,2 млн тонн з 2,8 млн тонн в 2013 році.

При цьому Тимченко зазначив, що інтерес до вирощування сої неухильно зростає серед українських сільгоспвиробників. Кількість господарств, які займаються виробництвом сої за 10 років зросла більше, ніж у 3 рази - до 7,7 тис. господарств у 2013 році з 2,3 тис. тис. у 2003 році.

Що стосується потужностей з переробки сої, то за словами президента профільної асоціації, Україна має в своєму розпорядженні ними в достатній кількості.

«Абсолютно спокійно сьогодні ми можемо переробляти тільки на заводах, які переробляють виключно сою, 1,5 млн тонн. А якщо включити ще заводи, що переробляють соняшник, то можемо виходити на 2-2,5 млн тонн переробки сої», - сказав Тимченко.

У 2013 році, за його даними, Україна переробила 0,8 млн тонн сої.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, урожай сої в 2013 році зріс порівняно з 2012 роком на 14,6% - до 2,8 млн тонн. Посівні площі під цією культурою минулого року скоротилися на 4,4% - до 2,8 млн га.