Україна цього року може поставити в ЄС до 50 тис. тонн жирів і маргаринів

Українські виробники масложирової продукції завдяки лібералізації режиму торгівлі з Європейським Союзом і зниженню мит до кінця 2014 року зможуть поставити на ринок ЄС до 50 тис. тонн солі та модифікованих жирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в понеділок повідомив журналістам генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук.

«Ми туди (в ЄС - УНІАН) ще не поставляли, тому що там сильна конкуренція, але ми сподіваємося, що 30-40, може навіть 50 тис. тонн (маргаринів та жирів - УНІАН) до кінця року туди поставимо», - сказав Купашук.

За його словами, в першу чергу українські маргарин і жири зможуть знайти ринок збуту в Румунії, Болгарії та Угорщини.

Крім того, Капшук відзначив, що у зв'язку зі зняттям митних зборів для низки українських товарів при експорті до ЄС, до кінця 2013/2014 маркетингового року (МР, вересень 2013 - серпень 2014 року) поставки шроту з України на європейський ринок можуть зрости на 200 тис. тонн порівняно з попереднім МР - до 2,5 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, з 23 квітняЄвропейський Союз в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торговельного режиму між Україною і ЄС. Преференційний режим торгівлі передбачає зниження ставок мита для поставок українських товарів, а також встановлення квот на такі поставки, що дозволить вітчизняним експортерам збільшити поставки на ринки ЄС.

Про намір експортувати маргарин і жири в ЄС вже заявила українська агропромислова група «Креатив». За словами голови правління групи Юрія Давидова, до кінця 2014 року група може поставити в ЄС 30-40 тис. тонн цієї продукції.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства доходів і зборів, у 2013 році Україна експортувала 57,8 тис. тонн маргарину і 0,8 тис. тонн хімічно модифікованих жирів і масел.



