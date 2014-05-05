У Криму загинув весь урожай рису

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на міністра нелегітимного уряду Криму Миколу Полюшкіна.

«Рис вже нам не врятувати, навіть якщо зараз почнемо подавати воду. Поки вона дійде і заповнить чеки, мине час. Про рис цього року можна вже забути», - сказав Полюшкін.

Він зазначив, що дефіцит рису на окупованому півострові планують перекрити за рахунок поставок з Краснодарського краю РФ.

Читайте такожУ Криму почали бурити свердловини для видобутку води«Якщо на півострові в середньому вирощували 85-120 тисяч тонн рису, то в Краснодарському краї виробляють майже 1 мільйон тонн. Тому ситуація з рисом для Криму не критична», - запевнив Полюшкін.

Україна забезпечує до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

В кінці квітня з'явилися повідомлення, що надходження води на анексований Росією Кримський півострів з річки Дніпро через Північно-Кримський канал перекрито, а канал висох.

Держводагентство так і не отримала жодних документів від представників окупаційної влади за погодженням постачання води на півострів.

Тим не менш, як повідомили у Державному агентстві водних ресурсів, Північно-Кримський канал працює в експлуатаційному режимі, хоча на території Криму через загороджувальну споруду № 2 здійснюється несанкціонований забір води.