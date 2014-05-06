МВФ буде рекомендувати уряду скасувати пільги з ПДВ для аграріїв

Міжнародний валютний фонд має намір до початку жовтня рекомендувати уряду України скасувати пільги для аграріїв зі сплати податку на додану вартість і перевести їх на звичайний режим сплати цього податку. Про це йдеться у спеціальній доповіді МВФ щодо України, розміщеній на сайті організації.

«Після дискусій з урядом і приватним сектором ми запропонуємо реформувати процес стягування ПДВ в аграрній сфері і встановити для аграріїв звичайний режим сплати податку», - зазначається у доповіді. Як очікується, таку пропозицію буде зроблено наприкінці вересня у рамках регулярної оцінки економіки України, яка проводитиметься протягом усього 2014 року, починаючи з кінця травня.

Раніше у Фонді відзначали, що скасування пільг зі сплати ПДВ для експортерів зерна дозволить акумулювати до бюджету до 0,3% ВВП. Водночас очільник Мінагропроду Ігор Швайка у середині квітня стверджував, що у державному бюджеті України на 2015 рік буде збережено режим спеціального оподаткування на додану вартість для аграріїв.

Самі аграрії неодноразово виступали з вимогою відмовитися від ідеї внесення будь-яких змін до Податкового кодексу стосовно спецрежиму оподаткування. За підрахунками аграрних асоціацій, якщо уряд ухвалить рішення про скасування податкових пільг для сільгоспвиробників, то їх втрати становитимуть 19 млрд грн.

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Довідка УНІАН. Режим пільгового оподаткування для сільгоспвиробників діє в Україні з 1998 року. Він включає у себе фіксований сільгоспподаток, акумуляцію сільгосппідприємствами коштів ПДВ, а також підтримку тваринницьких господарств за рахунок перерахування ПДВ переробних компаній.

МВФ є ключовим кредитором України. У ніч на 1 травня Рада директорів Фонду схвалила дворічну програму кредитування економіки України загальним обсягом 17 млрд дол., з яких 7,4 млрд дол. можуть надійти в Україну вже поточного року.