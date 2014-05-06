Росія не пропустила в Казахстан партію українського соєвого шроту

Управління Россільгоспнагляду по Ростовській і Волгоградській областях і Республіці Калмикія не пропустило 7 вагонів соєвого шроту з України, які транзитом слідували через Росію до Казахстану.





Згідно з повідомленням відомства, причиною заборони на ввезення стала відсутність у відправника дозволу Россільгоспнагляду на ввезення даного вантажу на митну територію Митного союзу.

Співробітниками Россільгоспнагляду складено акт про порушення Єдиних ветеринарно-санітарних вимог і акт про повернення вантажу, а також ухвалено рішення про повернення вантажу відправнику – компаніям «Трейн Укрейн» і «НТД-Україна».

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Як повідомляв УНІАН, з початку квітня Россільгоспнагляд неодноразово повертав до України партії різної сільськогосподарської продукції – сухого молока, рибних консервів, живої птиці, картоплі тощо. При цьому, з 7 квітня за рішенням Росспоживнагляду до Росії заборонено ввезення молочної продукції з п'яти українських підприємств.