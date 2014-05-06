Скасування податкових пільг для аграріїв призведе до занепаду галузі - експерт

У разі закріплення на законодавчому рівні пропозиції Міжнародного валютного фонду (МВФ) зі скасування пільг для українських аграріїв зі сплати податку на додану вартість (ПДВ), розвиток галузі призупиниться, оскільки спеціальний режим оподаткування був фактично єдиною ефективною формою державної підтримки сільгоспвиробників.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир Лапа.

«По суті, це (скасування пільг з ПДВ – УНІАН) буде найбільшим ударом по аграрному сектору з часів введення режиму пільгового оподаткування. Фактично за рахунок пільг з ПДВ йдуть всі капітальні інвестиції у галузь. Умовно кажучи, за рахунок прибутку фінансується операційна діяльність, а капітальні інвестиції фінансувалися за рахунок податкових пільг», - сказав Лапа.

За його словами, пряма бюджетна підтримка АПК в Україні є надзвичайно малою – приблизно 100 млн дол. на рік, тоді як в ЄС аграрії щороку одержують з казни 50 млрд дол., у Росії – 9 млрд дол., у Білорусі – 3,5 млрд дол. Таким чином, український агропромисловий сектор розвивався багато в чому завдяки податковим преференціям.

«Якщо ми хочемо повністю зупинити розвиток у рослинництві, то найкраще рішення – це скасувати податкові пільги. Якщо ми за один рік хочемо на 10-15% зменшити поголів'я худоби – то це теж найкраще рішення», - сказав експерт.

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При цьому Лапа зазначив, що реалізувати пропозицію МВФ з перегляду режиму оподаткування для сільгоспвиробників на законодавчому рівні буде непросто, оскільки подібні ініціативи традиційно не знаходять підтримки серед народних депутатів.

«Усі ці пропозиції про ревізію оподаткування в АПК, у тому числі і пропозиції від МВФ, починаються з 2005 року, і жодного разу не були глобально реалізовані. Адже аграрний сектор має розвиватися, і система оподаткування для цього є критично важливою», - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, МВФ у своїй спеціальній доповіді щодо України повідомив про намір до початку жовтня рекомендувати українському уряду скасувати пільги для аграріїв зі сплати ПДВ і перевести їх на звичайний режим сплати цього податку.

Разом з тим, раніше очільник Мінагропроду Ігор Швайка стверджував, що у державному бюджеті України на 2015 рік буде збережено режим спеціального оподаткування на додану вартість для аграріїв.

Самі аграрії неодноразово виступали з вимогою відмовитися від ідеї внесення будь-яких змін до Податкового кодексу стосовно спецрежиму оподаткування. За підрахунками аграрних асоціацій, якщо уряд ухвалить рішення про скасування податкових пільг для сільгоспвиробників, то їх втрати становитимуть 19 млрд грн.

Довідка УНІАН. Режим пільгового оподаткування для сільгоспвиробників діє в Україні з 1998 року. Він включає фіксований сільгоспподаток, акумуляцію сільгосппідприємствами коштів ПДВ, а також підтримку тваринницьких господарств за рахунок перерахування ПДВ переробних компаній.

МВФ є ключовим кредитором України. У ніч на 1 травня Рада директорів Фонду схвалила дворічну програму кредитування економіки України загальним обсягом 17 млрд дол., з яких 7,4 млрд дол. можуть надійти в Україну вже поточного року.