Втрата врожаю рису в Криму не позначиться на цінах в Україні - експерт

Загибель врожаю рису в Криму через проблеми з водопостачанням не призведе до зростання цін на нього на материковій Україні, оскільки більшу частину рису для внутрішніх потреб країна закуповує за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в середу повідомила журналістам керівник аналітичного відділу консалтингової компанії «ААА» Марія Колесник.

«У цілому в Криму вирощують близько 14 тисяч гектарів рису з 24 тисяч гектарів, які вирощуються в Україні. Те, що ми втратили половину нашого врожаю, недобре, але не критично і буде без будь-яких проблем заміщено імпортом», - сказала Колесник.

За її словами, українські аграрії виробляють близько 20% споживаного в країні рису, тому ціни на нього в Україні формуються на основі цін на світових ринках.

Раніше ЗМІ з посиланням на міністра нелегітимного уряду Криму Миколи Полюшкіна повідомляли, що в Криму через брак води для поливу загинув весь врожай рису.

