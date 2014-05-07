У Криму можуть початися проблеми з продуктами харчування

Анексований Росією Крим є імпортозалежним від України в плані продовольства, тому в разі відмови від його поставок з материка на півострові виникнутьпроблеми із забезпеченням продуктами харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в середу повідомила журналістам керівник аналітичного відділу консалтингової компанії «ААА» Марія Колесник.

«Крим є істотно імпортозалежним від України... Яким чином він забезпечуватиме себе їжею без материкової України - відкрите питання», - сказала Колесник.

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За її словами, півострів навіть наполовину не забезпечує себе зерном як для споживання населенням, так і для відгодівлі худоби.

«За нормами ООН у Криму має бути врожай, щоб забезпечити себе зерном, на рівні 1,2 млн тонн. І це тільки для місцевого населення - без туристів і військових. Крим минулого року зібрав 673 тисячі тонн зернових», - зазначила Колесник.

При цьому вона додала, що із завезенням продовольства на півострів через кримські порти також можуть виникнути проблеми, тому що вони орієнтовані на завантаження зерна, а не на вивантаження. Для того щоб вони змогли приймати зернові вантажі, необхідні масштабні інвестиції, яких навряд чи варто очікувати поточного року.

Крім того, експерт повідомила, що у зв'язку з погіршенням торговельних зв'язків між Кримом і материковою Україною на півострові вже спостерігається значне зростання цін на продукти харчування. За її даними, ціни на м'ясо в Криму вже досягли 100 грн/кг.

«І я думаю, що ця тенденція триватиме, тому що ціни в Росії ще більш високі», - резюмувала Колесник.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його. З того часу Россільгоспнагляд не раз повертав в Україну партії продовольства, що їхали у Крим. Крім того, на територію РФ заборонено ввезення української свинини і молочних продуктів ряду підприємств.