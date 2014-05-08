Україна будує пункт обліку подачі води в Крим

У Херсонській області на Північно-Кримському каналі проводиться будівництво пункту обліку подачі води для вимірювання кількості несанкціонованого відбору води з каналу самопроголошеною кримською владою.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської облдержадміністрації з посиланням на відповідну заяву губернатора області Юрія Одарченка.

«Російські ЗМІ спотворюють значення цієї споруди. На Північно-Кримському каналі зараз дійсно споруджується пункт обліку подавання води. Але ця споруда має зовсім інший вигляд, ніж «мішки з піском», - повідомив Одарченко, коментуючи повідомлення низки кримських і російських ЗМІ про те, що Україна нібито почала будувати греблю на Північно-Кримському каналі для повного перекриття подачі води в Крим.

Такі повідомлення Одарченко назвав недостовірними.

Він наголосив, що мета будівництва цього пункту полягає зовсім не в тому, аби перекрити подавання води на територію Криму, а в тому, аби зміряти, скільки води самопроголошена влада Криму забирає несанкціоновано.

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Як пояснив голова облдержадміністрації, коли Північно-Кримський канал був повністю під юрисдикцією української влади, необхідності в цьому Пункті обліку не було, оскільки такі споруди стояли на каналах, які подавали воду безпосередньо в суб'єкти господарювання. А сьогодні частина Північно-Кримського каналу, розташована на території півострова, захоплена невідомими людьми, які представляються козаками або представниками так званої нової влади. А основна проблема в тому, що ці люди просто не здатні кваліфіковано використовувати споруди каналу.

«Потрібно чітко розуміти, що Північно-Кримський канал це не просто русло, по якому тече вода: це дуже складна споруда, яка включає систему шлюзів, насосних станцій і т.д. Для експлуатації цієї споруди необхідна висока кваліфікація. Інакше це загрожує техногенними катастрофами», - каже Одарченко.

Він наголосив, що причиною відсутності водопостачання Криму є безвідповідальні дії самопроголошеної кримської влади. Досі немає жодних юридичних відносин між Україною і окупованим Кримом, зокрема й домовленостей на постачання води на півострів.

«Підписати будь-які домовленості з самопризначеними кримськими чиновниками досі не вдалося зовсім не тому, що Україна не хоче цього зробити. Причиною, як і раніше, залишається небажання самопроголошеної влади Криму вести переговори з Україною», - говорить Одарченко.

Як повідомлялося, на півострові склалася критична ситуація з водопостачанням Криму і особливо із зрошуванням сільськогосподарських земель.

В Адміністрації Президента України заявили, що кримська влада не намагається врегулювати з Україною питання водопостачання, а здійснює несанкціонований відбір води.

Збільшенню подачі води в Крим до запланованих в 2014 році обсягів перешкоджає відсутність договору про надання послуг водопостачання між уповноваженою від півострова особою і Управлінням Північно-Кримського каналу, повідомили в Державному агентстві водних ресурсів України.

У свою чергу кримська влада заявляє, що вона має намір розробляти видобуток підземних водних ресурсів.

Довідка УНІАН. На території Херсонської області розташований Північно-Кримський канал (ПКК) споруджений в 1961—1971 роках для зрошування земель посушливих регіонів України (Херсонської області і Криму) водами Дніпра. Починається з Каховського водосховища, доходить до Керчі. Довжина 402,6 км, максимальна пропускна спроможність 300 м/с.

У 1986 році площа зрошування становила 380 тис. га і обводнення понад 600 тис. га. Забезпечує водою Феодосію, Керч, Судак, частину сіл Ленінського району Криму, селища Сімферопольського району (Комсомольське, Гресовський), деякі райони Сімферополя.

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